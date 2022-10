SPAL, Flachi incorona De Rossi: «Sarà un grande allenatore»

Daniele De Rossi debutta oggi in panchina con la SPAL e c’è il bocca in lupo di Francesco Flachi, che è sicuro del suo futuro da tecnico

Francesco Flachi ha rilasciato una lunga intervista a Romanews24.net. Tra gli argomenti toccati c’è anche quello di Daniele De Rossi, che oggi debutta sulla panchina della SPAL. Di seguito le sue parole.

DE ROSSI – «Gli ho mandato un messaggio in privato su Instagram, gli ho detto che era ora che allenasse e gli ho fatto un grande in bocca al lupo. Penso che sarà un grande allenatore, ora deve avere uno staff molto preparato. Poi ci sono tipi di allenatori che devono capire e gestire il gruppo, perché secondo me ora le motivazioni e il gruppo possono creare problemi alle altre squadre. È anche vero che poi per giocare bene devi avere i giocatori, ma a volte le motivazioni, il carisma, la personalità può compensare alle mancanze di qualità. Io penso che Lele (De Rossi, ndr.) sia una persona che di carisma e qualità ne abbia da vendere, in più è stato un grande giocatore, un campione del mondo. In questo momento, questi personaggi possono portare qualcosa di diverso a questi ragazzi e fargli capire cos’era il calcio ai nostri tempi. I giocatori di oggi non hanno vissuto il calcio come lo intendevamo noi, c’era appartenenza gruppo, situazioni in cui il gruppo prevaleva su tantissime altre cose».

CONTINUA A LEGGERE SU ROMANEWS24.NET