Spal-Frosinone: highlights e gol: le azioni salienti della gara valida per la 10ª giornata della Serie A 2018/2019

Allo stadio «Mazza» per il 10° turno di Serie A, si gioca la sfida salvezza Spal-Frosinone. I ferraresi con 12 punti, figli di 4 vittorie e 5 sconfitte stazionano a metà classifica, mentre i ciociari hanno collezionato finora 2 pareggi e 7 sconfitte, ritrovandosi in penultima posizione. Lo scorso turno è stato tutto sommato positivo per ambedue le compagini: la Spal viene dal successo sul campo della Roma, il Frosinone ha trovato il suo secondo punto stagionale nell’ultima partita contro l’Empoli.

La sfida è diretta dall’arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova. Ha diretto soltanto una volta i biancazzurri in A nell’1-1 a Bergamo contro l’Atalanta, invece non ha mai diretto i giallazzurri. Ecco i gol e gli highlights di Spal-Frosinone.

SPAL-FROSINONE 0-1 – Chibsah allo scadere! Ad un soffio dall’intervallo, Frosinone in vantaggio a Ferrara con un’incornata da calcio d’angolo

SPAL-FROSINONE 0-2 – Raddoppio di Ciano! Il fantasista ciociaro apre il piattone e buca Gomis per il raddoppio

SPAL-FROSINONE 0-3 – Pinamonti in gol! L’attaccante dei ciociari, entrato nel finale di partita, completa la festa