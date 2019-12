Spal Lecce, Liverani: «Vogliamo passare il turno, ci darebbe lustro»

In vista di Spal Lecce di Coppa Italia, il tecnico Liverani parla della partita e valuta gli assenti: «Dovrò fare di necessità virtù»

Domani alle 18 si giocherà Spal Lecce, valida per il quarto turno di Coppa Italia. Liverani, fresco della vittoria contro la Fiorentina, ha parlato della partita sul sito ufficiale della squadra: «La squadra inizia ad avere grande consapevolezza nei propri mezzi, le certezze aumentano, anche se abbiamo sempre i nostri difetti. Per la gara di domani saranno sicuramente out Mancosu, Dumancic, Farias e Meccariello».

«Lapadula credo giocherà. È una gara ufficiale, in cui dovrò fare un po’ di necessità virtù, però vogliamo passare il turno. Vincere questo match darebbe lustro a tutti, in quanto il prossimo avversario sarebbe il Milan».