Spal, Murgia crede nella salvezza: «Stiamo lavorando bene»

La Spal è penultima in classifica ma Alessandro Murgia ci crede: «L’obiettivo è la salvezza, sta a noi ribaltare questa situazione»

Alessandro Murgia è alla Spal in prestito dalla Lazio ma le sue priorità sono chiare, come ha rivelato a Sky: «A Ferrara l’obiettivo è quello di crescere, ma conta più quello di squadra: salvarsi. Ci aspetta il Genoa, vogliamo fare bene».

E il come è presto detto: «Sta a noi ribaltare questa situazione: stiamo lavorando bene e questa è la chiave del successo, affronteremo le partite con voglia. Conosciamo i nostri punti di forza e deboli, lavoriamo per mettere in campo le nostre qualità».