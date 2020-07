Spal, Mutarelli: «Risultato severo. Crediamo nella salvezza»

Massimo Mutarelli ha analizzato la sconfitta subita in casa della Sampdoria: le parole del vice allenatore della Spal

Massimo Mutarelli, vice allenatore della Spal, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la pesante sconfitta incassata contro la Sampdoria.

PRESTAZIONE – «A mio avviso il risultato è abbastanza severo. Abbiamo commesso delle ingenuità, ma per quanto creato e prodotto meritavamo qualcosa in più. Non siamo riusciti a trovare quel gol che poteva cambiarci la partita».

GOL SUBITI – «Purtroppo veniamo puniti subito, alla prima disattenzione. Dobbiamo stare più attenti, altrimenti diventa sempre più complicato ripartire e cercare di fare punti. Così si regalano ripartenze, invece bisogna essere concentrati e ben messi in campo, così da non subire dei gol evitabilissimi».

SALVEZZA – «Abbiamo detto da subito che più si va avanti più si rischia di perdere pezzi, per infortuni e stanchezza. Le assenze le abbiamo noi come gli altri, non è un alibi. Mancano ancora tanti punti, partite e scontri diretti: finché la matematica non ci condanna lotteremo».

PASSO FALSO – «Lo è nel risultato, molto pesante. A livello di gioco non c’è stato, però, abbiamo proposto. Poi prendi gol come oggi senza riuscire a farlo, e diventa difficile».