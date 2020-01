Spal, Petagna: «Vittoria fondamentale. Futuro? Qui sono felice»

L’attaccante della Spal Petagna ha analizzato la vittoria ottenuta contro l’Atalanta. E sul futuro: «Qui sono felice»

Andrea Petagna ha parlato al termine della sfida contro l’Atalanta: «È stata una vittoria fondamentale. A Bergamo ho lasciato un pezzo di cuore e ringrazierò sempre questa società. Oggi dovevamo vincere, ora continuiamo così. Qualcosa in sospeso con l’Atalanta? Ho iniziato a segnare e sono contento».

«Abbiamo sempre fatto ottime prestazioni, sono mancati i risultati. Ci siamo rimessi in pista, speriamo che la società ci aiuti con qualche acquisto. La Spal mi ha preso per fare gol. Futuro? Non sono arrivate offerte, qui sono felice», ha concluso l’attaccante della Spal ai microfoni di Sky Sport.