AUGELLO: «Esordio inaspettato» – VIDEO

Tommaso Augello ha parlato in zona mista dell’importante vittoria ottenuta dalla Sampdoria contro la Spal

(-Dal nostro inviato al Paolo Mazza) Prima vittoria esterna in campionato per la Sampdoria e prima partita giocata in Serie A da Tommaso Augello. Il difensore classe 1994 ha esordito nel massimo campionato italiano subentrando all’infortunato Jankto e assistendo al successo nei minuti finali dei blucerchiati. Queste le sue parole in zona mista.

«Esordio sicuramente inaspettato ma sono contento sia per questo che per la vittoria»