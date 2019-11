Spal, serve la svolta in trasferta. Semplici ancora a secco

Spal, in trasferta si fa fatica. Semplici a lavoro per invertire la rotta: dopo la gara con la Samp attesi snodi importanti

Campionato non semplice per la Spal che si trova attualmente al penultimo posto in classifica. La squadra di Leonardo Semplici sta facendo particolare fatica in trasferta, in cui ha raccolto zero punti.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come il tecnico deve sicuramente far svoltare la sua squadra per invertire la rotta. Dopo la gara interna con la Sampdoria i ferraresi sono chiamati ad invertire la rotta, attesi da snodi importantissimi.