Spalletti: «Abbiamo l’obbligo di provare a vincere»

Le parole del tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, prima del calcio di inizio della partita contro la Roma

Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio contro la Roma, le sue dichiarazioni:

Motivazioni per giocare contro Mourinho?

«Ogni volta che vado in campo ci sono avversari preparati. Grande rispetto per tutti. Mourinho è qualcosa in più, ma non è un confronto personale che farà differenza. Quello lo faranno i giocatori».

Un dentro fuori questa partita per lo scudetto?

«Sarà così fino a che i numeri ce lo diranno. Abbiamo l’obbligo di provare a vincere più partite possibile e oggi è una di queste».