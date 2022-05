Spalletti: «Nostri giocatori ambiti sul mercato, ma voglio una squadra forte». Le dichiarazioni del tecnico del Napoli

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro.

GESTIONE NUOVA STAGIONE – «In estate va messa un pochino di forza e resistenza, si lavora poi sulla qualità e sulle ricerche per mettere a posto il motore del calciatore. Questo motore ha bisogno settimanalmente di avere dei richiami, per cui non cambierà niente, si analizzeranno le gare di volta in volta e le condizioni dei singoli».

OBIETTIVO RITIRO – «Il tentativo che verrà fatto è organizzare una squadra forte. Ci sarà il mercato e qualcuno sarà interessato a portarci via qualche calciatore, quindi bisogna allestire una squadra che può ambire a posizioni di classifica importanti. Si vedrà cosa ci mette davanti il mercato, rimarrò sempre innamorato di questa squadra».