Spalletti gode: «L’Inter ha una missione. Lautaro ha tutto, Nainggolan…»

Le parole di Spalletti ai microfoni di Dazn al termine della vittoria 2-0 dell’Inter sul Cagliari nell’anticipo di Serie A

Luciano Spalletti è contento per la terza vittoria in Serie A consecutiva della sua Inter. Il 2-0 al Cagliari regala ai nerazzurri una notte al terzo posto in attesa della sfida del Sassuolo di domani. Queste le parole di Spalletti a Dazn: «Quando si vince sono soddisfatto, noi siamo l’Inter e siamo stati scelti per portare l’Inter a qualcosa di importante. Abbiamo questa missione, siamo in una delle squadre più amate al mondo. Voglio essere ricordato per l’impegno che ho preso per questa società».

Prosegue Spalletti parlando della vittoria di questa sera al Meazza di San Siro: «Importante andare in gol con tanti marcatori diversi, per questo serve una rosa più numerosa. Nainggolan? E’ bravo a girarsi negli spazi stretti, cioè quando le squadra giocano con tanti uomini dietro al campo. E’ bravo a dar vita alle ripartenze. Lautaro? E’ forte, ha la forza di ricevere palla addosso, girarsi e tirare. Allenarsi con Icardi lo ha aiutato a imparare qualcosa, ma è un calciatore che ha tutto, qualità, forza e tecnica. E’ anche un po’ egoista, ma non fa mai male quel filo di egoismo per un attaccanti. Lui e Icardi sono molto amici e ragazzi molto sensibili».