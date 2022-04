Spalletti: «Fase di possesso la nostra forza»

Le dichiarazioni di Luciano Spalletti in vista della difficile sfida con la Roma di lunedì sera: «Siamo una squadra tecnica e fantasiosa»

Luciano Spalletti ha parlato ai giornalisti in in vista della difficile sfida contro la Roma di lunedì, valida per rimanere in corsa per lo scudetto.

FASE DI POSSESSO – «La fase di possesso è la nostra forza. Siamo una squadra tecnica e fantasiosa che evita alcune situazioni durante la partita. Talvolta non siamo stati bravi e precisi in fase di non possesso».

PRONOSTICO – «Lunedì vincerà la squadra che si sentirà più minacciata. Non si vince con la forza ma con la consapevolezza di quelle che saranno le nostre azioni»

GESTIONE – «Non abbiamo mai gestito nulla in questo campionato. Siamo sempre andati dritti verso il nostro obiettivo con la voglia di vincerle tutte»

FORMAZIONE – «Mertens e Osimhen assieme dal primo minuto? È possibile. Di Lorenzo non ci sarà contro la Roma, sarà convocato quasi sicuramente alla prossima. Petagna verrà valutato domani, ma le indicazioni per ora sono positive»