Spalletti: «Inter? Mai barattato obiettivi del club per salvare mia immagine»

Luciano Spalletti ha espresso il suo parere sul suo lavoro all’Inter, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa: le parole del tecnico

Nel corso dell’intervento in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, Luciano Spalletti ha parlato della sua esperienza all’Inter. Ecco le parole dell’allenatore.

«Mio lavoro sottovalutato? Non so come si è valutata la mia storia all’Inter. Il raggiungimento della Champions dopo la vittoria del campionato è l’obiettivo più importante. Se arrivi a giocare una finale o vai a fare partite stupende in Champions è qualcosa di particolare. Però è superiore a vincere una Coppa Italia. Abbiamo avuto difficoltà. Non ho mai fatto usare squadre per obiettivi personali di qualcuno, non ho mai barattato gli obiettivi di squadra per salvare la mia immagine. O si fanno le cose in modo professionale o ci si mette mano. Si dice che i panni sporchi si lavano in famiglia, a volte si fa partire anche la centrifuga».