Spalletti Juve, il nuovo tecnico dei bianconeri svela in conferenza il suo staff: ecco da chi sarà composto ma c'è anche un'assenza pesante...

Spalletti Juve, il tecnico si presenta: annunciato lo staff del nuovo tecnico bianconero, ma spicca un’assenza importante

È ufficialmente iniziata l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Il tecnico toscano, sbarcato oggi alla Continassa per la firma e la presentazione, ha tenuto la sua prima conferenza stampa delineando obiettivi e metodo di lavoro per i prossimi otto mesi, che si preannunciano intensi.

Chiamato a raccogliere l’eredità di Igor Tudor, esonerato, Spalletti non ha tempo da perdere: sabato lo attende già l’esordio contro la Cremonese. Per affrontare la sfida si affiderà a un gruppo ristretto di collaboratori di fiducia, annunciando la composizione del suo staff, caratterizzato da una conferma di peso e da un’assenza inattesa. Ecco un estratto della conferenza:

STAFF – «Ho portato con me 4 collaboratori, tre collaboratori tecnici e un preparatore atletico. Ci si conosce tutti nel mondo del calcio, c’è da prendere un po’ di confidenza. Sono Domenichini, Martusciello, Russo e Sinatti. Spendo due parole in favore di Baldini, che ha deciso di terminare questa storia di collaboratore e sono rimasto sorpreso: lo ringrazio per quello che mi ha messo a disposizione, è uno di quelli bravi a fare il suo lavoro. Con quella mole lì, quel fisico lì, se non fosse stato sveglio bisognava metterci altre qualità. Lui ha avuto tutte quelle qualità ma accetto la sua volontà».

