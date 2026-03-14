Spalletti prima di Udinese Juve: «Oggi partita importante, fondamentale per me avere l’amicizia della squadra! Vi spiego»

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match di campionato contro l’Udinese

Intervenuto nel corso del prepartita di Udinese Juventus, il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha presentato così la sfida valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

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RUSH FINALE – «Chiaro che ora di partite ne rimangono poche e ci sono meno possibilità di occupare quelle zone nobili. E quindi quella di oggi è una partita importante».

GIOCATORI – «E’ chiaro che per me diventa fondamentale avere l’amicizia della squadra. E’ sempre stata la mia caratteristica. Vedere che oggi mi rispondono sotto questo aspetto è una cosa che mi dà più emozione. Poi ci vogliono i risultati. Io dico che i protagonisti sono loro e penso che giocare bene sia la strada per fare risultato. Poi di soluzioni ne abbiamo diverse. Ma il fatto di sentirsi dentro un gioco che gli dà emozione, è sicuramente la cosa più importante».

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