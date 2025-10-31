Juventus News
Spalletti è già nella storia della Juve! A 66 anni supera Sarri e diventa l’allenatore più anziano di sempre sulla panchina bianconera
Spalletti stabilisce un nuovo primato: a 66 anni prende il posto di Tudor e, battendo il record di Sarri, diventa il tecnico più anziano della Juve
Luciano Spalletti è stato ufficialmente scelto come nuovo allenatore della Juventus, subentrando a Igor Tudor dopo l’esonero seguito alla sconfitta con la Lazio. Per l’ex commissario tecnico della Nazionale si tratta di una nuova sfida in Serie A, con l’obiettivo di ridare slancio ai bianconeri in una fase particolarmente delicata della stagione.
A 66 anni, Spalletti stabilisce un primato nella storia della Vecchia Signora: nessun tecnico, prima di lui, aveva assunto l’incarico a un’età così avanzata. Con questo record, l’allenatore toscano supera Maurizio Sarri, che nel 2019/20 aveva guidato la Juventus a sessant’anni, conquistando anche lo scudetto.
Intanto, proprio Sarri è tornato a sedersi sulla panchina della Lazio, club che conosce bene. Dopo le dimissioni presentate a marzo 2024, il “Comandante” ha fatto ritorno in biancoceleste durante l’estate, pronto a rilanciare la sua squadra e a riaffermarsi come protagonista del campionato.
LEGGI LA CONFERENZA STAMPA DI SPALLETTI QUI
Spalletti e le dichiarazioni sul Napoli: «Mi ricordo bellissime cose. A Napoli è venuta fuori una cosa superiore per la bellezza del calcio e lo Scudetto bellissimo»
Conferenza stampa Spalletti: «Spero di poter rientrare nel giro scudetto. Assoluto rispetto del lavoro di Tudor. Su Vlahovic e Koopmeiners…»
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti: «Spero di poter rientrare nel giro scudetto. Assoluto rispetto del lavoro di Tudor. Su Vlahovic e Koopmeiners…»
Conferenza stampa Spalletti: le sue dichiarazioni come nuovo allenatore della Juventus. Segui LIVE qui le sue prime parole (Andrea Bargione...