Spalletti tuona: «Mettono confusione con questi videini col cellulare perché hanno un amico che allena da un’altra parte e fanno i fenomeni». A chi si riferiva dopo Sassuolo Juve!

Spalletti si è sfogato dopo il match vinto dalla Juve contro il Sassuolo: a chi si è riferito il tecnico bianconero in conferenza stampa

La vittoria conquistata al Mapei Stadium contro il Sassuolo ha riportato i tre punti in casa Juventus, ma non ha spento il fuoco delle polemiche divampate nell’ultima settimana. Al termine del match, Luciano Spalletti si è reso protagonista di un duro sfogo in conferenza stampa, trasformando l’analisi della partita in una difesa accorata del suo gruppo e in un attacco frontale ai critici. Il tecnico di Certaldo non ha digerito il trattamento mediatico riservato alla squadra dopo il pareggio interno contro il Lecce, macchiato dall’errore decisivo dal dischetto di Jonathan David.

“Spogliatoio tappezzato”: chiarezza sui rigori

Il nodo centrale della questione riguarda proprio la gerarchia dei rigoristi, messa in discussione da più parti dopo l’errore dell’attaccante canadese contro i salentini. Spalletti è stato categorico: «Sono tutte situazioni scritte nello spogliatoio prima di ogni partita. C’è lo spogliatoio tappezzato», ha tuonato l’allenatore, smentendo le voci di anarchia o confusione in campo. La scelta di David non era casuale, ma codificata. E proprio a Reggio Emilia, l’ex Lille ha risposto sul campo, trovando il gol del riscatto che ha contribuito al successo bianconero.

L’accusa: “Fanno i fenomeni col cellulare”

Ma le parole più velenose Spalletti le ha riservate ai detrattori esterni. «Alcuni giocatori hanno ricevuto vere e proprie offese», ha denunciato il mister, puntando il dito contro chi crea contenuti polemici sui social: «Tentano di mettere confusione con questi videini che si fanno col cellulare. Perché? Hanno un amico che allena da un’altra parte e fanno i fenomeni». Un riferimento criptico ma durissimo, che ha scatenato immediatamente la “caccia al nome” sui social network e nelle rassegne stampa.

I sospettati: da Sabatini a Er Faina

Chi sono i destinatari dello sfogo? L’allusione agli “amici di altri allenatori” è stata letta da molti osservatori come una frecciata al giornalista Sandro Sabatini, noto per il suo legame di stima professionale e amicizia con l’ex tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Il passaggio sui “videini col cellulare”, invece, sembrerebbe chiamare in causa figure del web come Damiano ‘Er Faina’, influencer romano sempre molto attivo e critico nelle sue analisi social. Spalletti non ha fatto nomi, ma il messaggio è arrivato forte e chiaro: la Juventus è unita e non accetta ingerenze esterne.

Conferenza stampa Spalletti: «Se hai la squadra che funziona non devi dipendere dal singolo. David? Voglio stare in questo gruppo, mi ha fatto piacere andare ad abbracciarli»