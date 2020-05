Spalletti: «Totti? Ho sempre messo davanti il bene della Roma»

Spalletti chiarisce i motivi dietro agli attriti con Francesco Totti nella stagione del ritiro del n°10: le parole dell’ex tecnico della Roma

Nel corso della chiaccherata con Sky Sport 24, Luciano Spalletti è tornato a parlare del suo rapporto con Francesco Totti. Ecco le parole sul campione della Roma e sulle incomprensioni fra i due.

«Penso di essere stato lo stesso sempre, sia nella “fase 1” che nella “fase 2”. Nelle due fasi del rapporto era richiesto un atteggiamento diverso. Io con Francesco penso di aver avuto in generale un buon rapporto. Poi per me contano i risultati della squadra. Devo cercare tutte quelle cose per avere una classifica importante. Quella Roma meritava di stare fissa in Champions. Sono capitate cose differenti che hanno determinato un mio comportamento differente. Ma sempre mettendo davanti il bene della squadra. Gli auguro una grande carriera da manager».