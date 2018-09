Spalletti: «Totti? Penso all’Inter. Lautaro possibile titolare, su Vrsaljko…»

Le parole di Luciano Spalletti in conferenza per Inter-Cagliari: Nainggolan, Lautaro e Vrsaljko tra i temi. E a Totti risponde così

Luciano Spalletti presente in conferenza stampa la partita di domani Inter-Cagliari, anticipo delle 20.30 della settima giornata di Serie A: «È una settimana che ci può rimettere in carreggiata e in corsa con le prime della classifica, se riuscissimo a fare bene. Stiamo crescendo, se siamo bravi adesso possiamo andare a vedere davvero quello che è il nostro massimo come rendimento e potenzialità. Chiaro che passa tutto attraverso i risultati. Dobbiamo avere i giocatori al massimo della condizione e andare a usarli perché le partite sono molto ravvicinate».

Sulla formazione di domani, prosegue il tecnico Spalletti: «Lautaro Martinez ha la possibilità di essere il terminale offensivo e di saper palleggiare con i compagni. È un giocatore forte e tosto caratterialmente. Cercheremo di proteggerlo. È possibile vederlo titolare domani. Nainggolan può fare di più, deve riuscire a trovare la condizione che per il momento non ha trovato anche per l’infortunio. Vrsaljko potrebbe non recuperare prima della sosta. È quasi in grado di iniziare ad allenarsi in campo, fino ad ora ha fatto esercizi in palestra. C’è da vedere e valutare».

Conclude, infine, l’allenatore nerazzurro che dribbla le domande dei cronisti sulla biografia di Totti: «Secondo me stiamo lavorando bene, anche se non capisco questi momenti di flessione che ci capitano come dopo il pari della Fiorentina, o nel secondo tempo contro il Torino. Totti? Capisco possa esserci curiosità, ma non è un argomento che interessa ai tifosi interisti, il libro lo leggerò più tardi e non è tra i temi della conferenza».