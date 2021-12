Spartak Mosca, Vanoli sarà il nuovo allenatore: era nello staff di Conte all’Inter

Paolo Vanoli sarà il nuovo allenatore dello Spartak Mosca: il tecnico faceva parte dello staff di Antonio Conte all’Inter

Paolo Vanoli sarà il nuovo allenatore dello Spartak Mosca. Secondo quanto riporta il giornalista Luca Bianchin, infatti, il tecnico sarà presentato venerdì e nel suo staff ci sarà anche Donadel.

Vanoli era nello staff di Antonio Conte negli ultimi anni tra Chelsea e Inter, ma è nelle giovanili azzurre che si è formato come allenatore: ha guidato, da uomo dello staff o in prima persona da tecnico, le Under dalla U16 alla U19. Nel 2017 l’addio alla Figc e l’inizio della carriera nei club, proprio quando alcune indiscrezioni lo volevano candidato alla promozione in Under 21.