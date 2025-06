Spettatori stadi: Serie A in crescita dietro a Germania e Inghilterra; risultato sorprendente dell’Unipol Domus

Spettatori stadi, l’analisi della stagione appena compiuta: la Serie A cresce alle spalle di Premier League e Bundesliga

La stagione 2024/25 conferma la Premier League come il campionato europeo con la media spettatori più alta: 40.476 tifosi a partita, seguita dalla Bundesliga con 38.655. La Serie A consolida la sua crescita superando per il secondo anno consecutivo i 30mila spettatori di media (30.824), e si piazza davanti a La Liga (30.016) e alla Ligue 1 (27.948). È quanto emerge dai dati diffusi da Calcio e Finanza, elaborati a partire da cifre ufficiali di club e leghe estere. In termini di riempimento degli stadi, il campionato italiano compie un ulteriore salto in avanti, raggiungendo il 92,4% di capienza media, appena dietro Bundesliga (97%) e Premier League (97,9%), ma davanti a La Liga (81%) e Ligue 1 (86,7%). Rispetto alla scorsa stagione, il tasso di riempimento della Serie A è cresciuto del +11,6%, a fronte di una stabilità o di cali negli altri tornei principali.

A livello di club, il Borussia Dortmund domina per presenze allo stadio con una media di 81.365 tifosi, davanti al Bayern Monaco (75.000) e al Manchester United (73.815). Seguono Real Madrid (72.692) e Milan (71.545), con Inter (70.124) e Roma (62.625) a completare la presenza italiana nella top 10. Allargando la classifica alle prime venti squadre per affluenza, si contano sette club della Premier League, sei della Bundesliga, tre di Serie A, tre di Liga e due di Ligue 1. Per tasso di riempimento, invece, la Bundesliga resta leader con cinque squadre al 100% e quattro al 99%. Tra le italiane, la più efficiente è il Cagliari (97,95%), seguito dal Como (97,15%), rispettivamente al 28° e 33° posto in Europa.