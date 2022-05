Atalanta, un solo risultato per l’Europa: si punta ad un record nonostante l’emergenza

Spezia Atalanta, Gasperini ha un solo risultato per provare a continuare la sua corsa verso l’Europa: tra emergenza e record

Oggi l’Atalanta affronterà lo Spezia al Picco per una partita determinante per entrambe le squadre. I liguri per cercare la salvezza, non ancora acquisita, la Dea per provare a tenersi in corsa per l’Europa.

La squadra di Gasperini è in emergenza: mancheranno Zapata, Scalvini e Toloi, Dietro gli uomini sono contati tanto che De Roon dovrà abbassarsi e fare il terzo centrale. Davanti ci sarà Muriel con Malinovskyi e Pasalic a suppoorto. Nonostante l’emergenza l’Atalanta punta a un record: la dodicesima vittoria esterna della stagione, mai successo con Gasperini in panchina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.