Spezia, due squilli per la salvezza: Thiago Motta inguaia Mazzarri

Lo Spezia trova una vittoria pesante per la salvezza e Thiago Motta inguaia Mazzarri nella zona calda

Lo Spezia al Picco ha trovato tre punti fondamentali per la lotta alla salvezza. L’obiettivo non è ancora raggiunto, ma la vittoria sul Cagliari è un bel mattoncino per raggiungerlo in anticipo.

Thiago Motta inguaia Mazzarri nella zona calda grazie ad un doppio squillo: Erlic e Manaj regolano i sardi, ai quali non basta un super Cragno per tornare a casa almeno con un pareggio.