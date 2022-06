Spezia, Bonazzoli e Verre nel mirino: le ultime

Lo Spezia sta cercando rinforzi in vista della prossima stagione: Bonazzoli e Verre della Sampdoria sono nel mirino di Pecini

Sull’attaccante gli aquilotti lo vorrebbero in prestito gratuito e il nodo ingaggio (prende un milione) resta una complicazione. I blucerchiati vorrebbero cederlo per monetizzare. Per Verre l’ipotesi è quella di un prestito con obbligo di riscatto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.