Spezia, Lorieri: «Gara giocata al meglio, vedo tanto da salvare»

Fabrizio Lorieri, vice allenatore dello Spezia, ha parlato dopo il ko interno contro il Napoli: le sue dichiarazioni

Fabrizio Lorieri, vice allenatore dello Spezia, ha parlato a Sky Sport dopo il ko con il Napoli.

LE PAROLE – «La settimana è stata preparata bene con lo staff, sapevamo la squadra che ci aspettava, credo abbiamo interpretato nel migliore dei modi la partita. Abbiamo fatto un buon primo tempo mettendoli in difficoltà e giocandocela con loro a viso aperto. Poi partire subito con lo svantaggio ad inizio secondo tempo non è semplice ma al di là degli episodi io ho visto tanta determinazione. Dispiace per il risultato ma ci sono tante cose da salvare».