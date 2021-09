Spezia, Nzola verso il reintegro in rosa: le ultime

Mbala Nzola pronto a tornare in gruppo. L’attaccante pronto ad un’altra stagione con lo Spezia: le ultime sulla situazione

Come riportato da Il Secolo XIX, lo Spezia sarebbe pronto a reintegrare in rosa Mbala Nzola. L’attaccante, tra i protagonisti della salvezza della passata stagione, è rimasto in Liguria dopo il rifiuto ai vari trasferimenti (Cagliari e club turchi erano sulle sue tracce).

Da escludere una sua cessione in questo momento, vista anche la contemporanea partenza di Mraz. Toccherà ora a Thiago Motta recuperare al meglio il centravanti angolano.