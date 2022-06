Spezia, Nzola non rinnova: vicino Destro

Lo Spezia sta facendo i suoi movimenti in attacco: Nzola non rinnova e Destro è molto vicino ad accettare la proposta dei liguri

Lo Spezia sta portando avanti alcune idee per il mercato. In uscita dovrebbe esserci Nzola, visto che il suo rinnovo non è nella lista di Pecini al momento.

In entrata è sempre forte il nome di Destro. L’attaccante svincolato dopo la stagione al Genoa, potrebbe essere il vero rinforzo del reparto offensivo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.