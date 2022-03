Spezia, Thiago Motta: «Tutti possiamo migliorare, anche gli arbitri. Venezia? Partita importantissima»

Ecco le parole del tecnico dello Spezia, Thiago Motta, in conferenza stampa in vista del match contro il Venezia

«Su Bastoni c’era fallo di Rebic? Allora siamo d’accordo. In partite così equilibrate come quelle di Serie A ogni dettaglio conta. Come ho detto dopo Reggio Emilia, possiamo tutti migliorare. Anche gli arbitri. È vero che a Sassuolo siamo stati penalizzati, perché io vado sul criterio di come si gestisce la partita. Con la Fiorentina certi falli, per la mia opinione, andavano lasciati giocare. Se fischi sempre, e io dal campo l’ho vissuto, e poi a volte non fischi diventa una confusione. Ci sono stati falli a Sassuolo, anche dalla nostra parte, che sono stati fischiati, come su Ferrari, Berardi, e poi con questo criterio allora vanno fischiati anche i rigori. Se l’arbitro fa giocare, ci sono contatti che vanno valutati. Se prendiamo solo l’episodio è facile commentare, va vista la partita e il criterio con cui è gestita. È una cosa che serve per migliorare. Abbiamo molti arbitri di qualità, così come tanti giocatori e allenatori di qualità, e tutti siamo lì per fare il nostro meglio, con grande rispetto. In partite così equilibrate, ogni dettaglio può cambiare. Sono convinto che noi saremo al 100%, è una partita importante che si vive in città e siamo sicuri che anche la squadra arbitrale sarà al 100% per fare il suo meglio. Noi cercheremo di aiutarli e che sia una partita seria, giusta, ben giocata perché alla fine vince lo spettacolo e vince l’Italia, che lascia una buona immagine per l’estero»