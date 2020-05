Sport in Virtual Reality: vecchie passioni, metodi del futuro

Gli sport virtuali sono recentemente diventati sempre più popolari, soprattutto grazie alla risonanza delle nuove tecnologie che stanno spopolando nel settore di videogames, con titoli del calibro di Fifa e PES, delle perle che ripropongono in modo sempre più fedele una passione che accomuna milioni di videogiocatori e amanti del calcio.

Questo fenomeno si sta dimostrando così popolare che le società di scommesse hanno messo in atto un sistema di scommesse virtuali.

Si ricollega molto al fenomeno del Fantacalcio, pertanto adesso non è solo possibile creare la propria squadra di calcio preferita, ma è possibile anche fare scommesse su campionati e partite generate virtualmente da sistemi informatici, non solo sul calcio, ma su tanti altri sport nazionali e internazionali.

Scommesse virtuali: ecco dove farle

I migliori siti dove poter fare scommesse virtuali sono gli stessi da sempre utilizzati per scommettere sulle partite classiche, tutti raccolti con indicazioni, news e bonus da scommesse.commentierecensioni.com:

· Uno tra i migliori è Bwin, il quale consente di fare scommesse virtuali su una grande varietà di sport ed eventi, tra cui calcio, tennis, cavalli (trotto e galoppo), cani, speeway e ciclismo.

· Segue SNAI, già noto a molti, che offre la possibilità di scommettere virtualmente su diversi sport che non capita di vedere tutti i giorni sui tabelloni degli eventi, soprattutto in quelli virtuali come la Formula 1 e perfino sui cammelli. SNAI consente, inoltre, di eseguire scommesse virtuali su calcio, cavalli (trotto e galoppo) e cani.

· Anche Eurobet offre un’ampia scelta di eventi e sport sui quali poter fare scommesse virtuali, il tutto arricchito da un’interfaccia intuitiva e ben organizzata. Permette di scommettere virtualmente su calcio, cavalli al galoppo e cani.

Scommesse moderne: come funzionano le scommesse virtuali

Le società di scommessa e i siti online sono alla continua ricerca di nuovi metodi per consentire agli utenti di effettuare scommesse sfruttando le tecnologie più avanzate sul mercato.

Grazie all’avvento della realtà virtuale, anche le scommesse di calcio virtuali sono diventate un elemento importante e sempre più ricercato che aumenta l’offerta da parte dei bookmakers. Un sistema che offre maggior divertimento, un’esperienza più immersiva, anche se l’accoglienza di questo nuovo sistema non è stata delle migliori.

Si tratta sempre di gioco d’azzardo ma basato su qualcosa che non è reale, poiché la scommessa viene generata da un algoritmo che programma l’andamento dell’evento sul momento e sceglie il vincitore in modo del tutto casuale.

Le scommesse virtuali possono essere eseguite in qualsiasi momento, ogni giorno e ad ogni ora. Come per quella tradizionale, la scommessa virtuale viene fatta sul potenziale risultato, prendendo in considerazione le probabilità sulle statistiche degli eventi precedenti, metodo che potrebbe anche funzionare per gli eventi reali, ma non per quelli virtuali.

Anche l’interfaccia e la grafica dei siti che dispongono di sistemi di scommesse virtuali stanno cambiando, assumendo un aspetto sempre più futuristico, per adattarsi alle nuove tecnologie e apparire come l’evoluzione di se stessi.

Molti, per esempio, cercano di riprodurre ambientazioni da stadio per dare l’impressione allo scommettitore di essere nel pieno di una vera partita. Alcuni siti offrono perfino un sistema di commento in diretta e moviola delle azioni più salienti.

Risultato delle scommesse virtuali: chi lo decide

Gli e-sport ed eventi virtuali sui quali poter scommettere, se presi in esame, mostrano più elementi in comune con le moderne slot, piuttosto che con i loro corrispettivi nel mondo reale.

L’interesse del sito è ovviamente quello di mostralo all’utente come se fosse una partita di calcio reale, o una corsa di Formula 1, ma ciò che si sfrutta è l’illusione che si crea nella mente del giocatore.

Mentre nel mondo reale, una partita di calcio è giocata da calciatori che corrono e tirano calci a un pallone, una corsa di cavalli è condotta da animali e fantini e ogni altro sport si differenzia per modalità e regole di gioco, gli eventi sportivi virtuali sono praticamente tutti uguali e per un motivo molto preciso: si immagini di avere un vecchio cabinato da sala giochi, dove sul suo schermo si vede una partita di calcio. Tutto è regolato da un sistema informatico che calcola tutte le azioni dell’evento, il numero di goal, i falli e il risultato.

Al termine di questa partita, nello stesso cabinato viene avviata una corsa di cavalli. Sullo stesso schermo dove prima c’erano giocatori e palloni, adesso ci sono cavalli che corrono, ma il tutto è generato dallo stesso algoritmo che un attimo prima ha creato la partita di calcio.

Gli sport virtuali sono, dunque, il frutto di un calcolo informatico che genera numeri casuali. Di norma, questi numeri corrispondono ai classici 0 e 1 del sistema binario, che è la base sulla quale operano i sistemi informatici, ma le combinazioni possibili create sono praticamente infinite.

Questo sistema è il cuore pulsante non solo delle moderne scommesse virtuali ma di tutte le slot, con la sola differenza che non ci sono rulli che girano e ciliege da allineare, ma calciatori che giocano e cavalli che corrono.

Per assurdo, c’è più possibilità che una squadra di calcio finisca con l’ottenere più volte di seguito lo stesso risultato, che una partita virtuale faccia lo stesso. Ecco perché le scommesse virtuali rappresentano un azzardo maggiore rispetto a quelle reali.

Nella realtà, chi scommette conosce molto bene le prestazioni dei calciatori, le possibilità di una squadra con l’altra ed è possibile fare dei pronostici su quale delle due porterà a casa il risultato. Questo, invece, non è possibile sugli sport virtuali, regolati casualmente da un computer, seppur potentissimo e in grado di elaborare calcoli complessi.

Tuttavia, se una slot moderna riesce perfettamente a riprodurre quelle classiche da casinò o bar, anche gli sport virtuali possono dare agli utenti le stesse emozioni di una partita di calcio come in TV.