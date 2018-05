Marco Sportiello è a un passo dal trasferimento, l’Atalanta valuta le offerte per lui: può scatenarsi un derby della Capitale, sia la Lazio sia la Roma lo seguono

L’Atalanta accoglierà a breve di nuovo Marco Sportiello. Il giocatore è stato in prestito per un anno e mezzo alla Fiorentina, ma non ha convinto e i viola hanno deciso di non esercitare il riscatto. Adesso il portiere è di nuovo sul mercato e ha chi lo segue, perché potrebbe scatenarsi un bel derby. La Lazio lo ha messo nel mirino e così ha fatto pure la Roma. I biancocelesti sono in vantaggio, ma i giallorossi potrebbero avere le armi giuste per convincere l’Atalanta a cedere l’ex del Carpi (oltre a essere già in trattativa con la Dea per Bryan Cristante).

Sportiello ha un costo molto basso, pari a cinque milioni di euro. La Lazio ci ha messo gli occhi, ma ancora non è convintissima perché si troverebbe a far concorrenza a Strakosha. Igli Tare e Claudio Lotito ci stanno pensando e potrebbero passare all’azione nei prossimi giorni. La Roma invece ha già ottimi contatti con Riso, il suo agente. Inoltre ha la carta Lukasz Skorupski da giocare: il polacco potrebbe finire a Bergamo in un ipotetico scambio. Sportiello alla Roma farebbe ovviamente il secondo, il titolare è Alisson.