Riguardo Cristante Roma in vantaggio sulle altre: i giallorossi studiano le mosse con l’Atalanta e possono inserire Defrel, Tumminello o Skorupski. Strootman in uscita

Bryan Cristante si avvicina alla Roma. I giallorossi non hanno fretta e studiano come muoversi, intanto incontrano sia Giuseppe Riso sia l’Atalanta. Per ora la Roma è davanti alle concorrenti, sia la Juventus sia l’Inter non sembrano poter agire con la stessa convinzione dei capitolini, che vagliano pure il mercato in uscita. L’arrivo di Cristante potrebbe coincidere con l’addio di Kevin Strootman. L’olandese non sembra tagliato per il gioco di Eusebio Di Francesco e per trentadue milioni di euro potrebbe andare via, a tanto infatti ammonta la clausola di Strootman. L’affare Cristante invece si può fare per venticinque milioni di euro più cinque milioni di bonus, anche se la Roma potrebbe pescare qualche jolly. Gregoire Defrel, Marco Tumminello e forse Lukasz Skorupski potrebbero essere le pedine più importanti per riuscire a portare il giovane friulano a Trigoria.

Defrel piace tanto a Gian Piero Gasperini, ma ha un ingaggio troppo alto per gli standard dell’Atalanta. In più, il francese è stato acquistato l’anno scorso per venti milioni e c’è il serio rischio di una minusvalenza. Secondo La Gazzetta dello Sport, Defrel potrebbe andare in prestito con diritto di riscatto, ma non è certo. Il secondo nome da utilizzare come contropartita tecnica è quello di Tumminello, reduce da un prestito a Crotone condito da qualche gol e da un infortunio molto grave. Il giovane si è ripreso e la Roma lo ritiene un calciatore su cui puntare in futuro, per questo potrebbe finire nell’affare Cristante solo a titolo temporaneo. Si è parlato anche di Skorupski in nerazzurro, ma questa operazione potrebbe esulare dall’affare per il centrocampista. Riso e l’Atalanta sono quasi convinti, la Roma è a un passo da Cristante, bisogna “solo” chiudere.