Sporting Lisbona Juventus: ci vorrebbe Higuain per stare tranquilli

L’ultima volta della Juventus in casa Sporting risale alla Champions del 2017/18 e finì 1 a 1 con la reti di Higuain

Risale a cinque anni fa l’unica volta che la Juventus è andata a Lisbona ad affrontare lo Sporting. Stiamo parlando di Champions League, fase a gironi, nell’edizione 2017-18, quella che per i bianconeri si sarebbe interrotta con il Real Madrid di Cristiano Ronaldo. La sfida finì 1-1, con Higuain capace nel finale di rispondere al gol di Bruno Cesar siglato dopo 20 minuti. In porta per i lusitani c’era Rui Patricio, che èpoi sarebbe passato al Wolverhampton prima di approdare alla Juventus.