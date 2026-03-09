Sporting Lisbona, Gyokeres chi!? Il suo erede Luis Suarez sta incantando tutti in Portogallo: numeri mostruosi per il colombiano

Sporting Lisbona, Luis Suarez non sta facendo rimpiangere Gyokeres. Numeri mostruosi per il colombiano in questa stagione

Recentemente, i calorosi tifosi dello Sporting Lisbona hanno dovuto salutare con non poca malinconia Viktor Gyokeres. Il suo milionario trasferimento all’Arsenal aveva inevitabilmente lasciato un vuoto che appariva incolmabile al centro dell’attacco. Sostituire un giocatore in grado di dominare fisicamente e tecnicamente le difese avversarie in ogni competizione sembrava un’impresa titanica, persino per un club storicamente abituato a rigenerarsi.

L’intuizione vincente: la scommessa colombiana

Tuttavia, la dirigenza lusitana ha saputo pescare l’ennesimo coniglio dal cilindro, sorprendendo addetti ai lavori e tifosi. La società ha deciso di puntare tutto su Luis Javier Suárez Charris, affidandogli senza alcuna remora la pesante maglia da titolare del reparto offensivo. Una scelta tecnica che, a giudicare dai numeri impressionanti messi a referto fino a questo momento della stagione, si è rivelata un autentico capolavoro.

I numeri di una stagione da incorniciare

L’impatto del centravanti sudamericano con la complessa realtà portoghese è stato letteralmente devastante. Le statistiche della sua annata parlano da sole e lo proiettano di diritto tra i migliori realizzatori dell’intero panorama calcistico continentale. Fino a questo momento, Suárez ha collezionato:

39 presenze complessive stagionali sul rettangolo verde.

complessive stagionali sul rettangolo verde. 30 reti messe a segno tra campionato e coppe.

messe a segno tra campionato e coppe. Una media realizzativa straordinaria, vicinissima all’impressionante traguardo di un gol a partita.

Oggi lo Sporting si coccola il colombiano, consapevole di aver non solo rimpiazzato adeguatamente il fuoriclasse svedese, ma di aver blindato le proprie ambizioni di vertice.