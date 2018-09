Squalifica Douglas Costa: ecco cosa rischia il brasiliano della Juve

Brutto gesto. nel finale della sfida contro il Sassuolo, dell’esterno brasiliano Douglas Costa espulso per aver sputato ad un avversario. Ecco quanto rischia

Il giorno della festa bianconera per le prime reti di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus, si è chiuso con un bruttissimo gesto di Douglas Costa. Nella sfida contro il Sassuolo, terminata 2-1 per la Vecchia Signora, nei minuti di recupero a seguito di un contrasto del giocatore neroverde Di Francesco, il brasiliano ha reagito malissimo prima cercando di colpire l’avversario con una testata e poi sputandogli. Gesto gravissimo del giocatore che è stato espulso dopo l’intervento del VAR e che adesso rischia una pesantissima squalifica.

Il giudice sportivo potrebbe infliggere all’ala bianconera una squalifica di almeno due/ tre giornate che potrebbero diventare anche sei come successo a gennaio al terzino del West Ham, Arthur Masuaku. L’esterno congolese, difatti, dopo aver sputato ad un avversario in un match di FA Cup contro il Wigan, è stato condannato ad una squalifica di sei giornate, per un totale di un mese e mezzo. Douglas Costa in caso di squalifica di almeno tre giornate salterebbe l’importantissima sfida contro il Napoli di sabato 29 settembre.