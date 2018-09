Juventus-Sassuolo: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Juventus-Sassuolo, 4ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Inedito scontro al vertice all’Allianz Stadium tra Juventus e Sassuolo. I bianconeri, con 9 punti, guidano la classifica insieme al Napoli (gli azzurri hanno una partita in più avendo giocato ieri contro la Fiorentina), il Sassuolo, con 7 punti è al secondo posto e in caso di vittoria potrebbe scavalcare Juve e Napoli e chiudere la 4ª giornata al primo posto. Allegri non ha convocato Barzagli e Spinazzola, De Zerbi ha dovuto rinunciare a Peluso. Presto tutti gli aggiornamenti e la diretta live di Juve-Sassuolo.

Juventus-Sassuolo: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 15

Juventus-Sassuolo: formazioni ufficiali

Juventus-Sassuolo: probabili formazioni e pre-partita

Allegri, nella conferenza stampa di presentazione del match, ha annunciato che sia Ronaldo sia Mandzukic giocheranno in attacco. Con loro dovrebbe esserci Bernardeschi, riproponendo il 4-3-3 delle ultime uscite. Ancora una panchina, dunque, per Dybala. Novità anche a centrocampo: Bentancur e Can dovrebbero partire titolari insieme a Matuidi. Riposo con vista Champions per Pjanic e Khedira. In difesa Benatia affiancherà Bonucci, mentre come terzini agiranno a destra, Cancelo, e a sinistra De Sciglio. Il Sassuolo, invece, scenderà in campo nuovamente con il 3-4-3: in difesa Lemos contende una maglia a Marlon, che dovrebbe agire insieme a Magnani e Ferrari. Berardi, Boateng e Di Francesco, invece, comporranno il tridente offensivo.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Benatia, De Sciglio; Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Mandzukic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Duncan, Locatelli, Rogerio; Berardi, Boateng, Di Francesco. Allenatore: Roberto De Zerbi.

Queste le parole di Allegri alla vigilia: «Le squadre di De Zerbi giocano sempre bene, lui è molto bravo. Hanno giovani e giocatori più esperti e per noi, vista la classifica, è uno scontro diretto. De Zerbi sta facendo bene con quello che ha a disposizione. Sono molto contento di come è entrato a Parma l’ultimo quarto d’ora, già con un approccio completamente diverso. Poi deve fare come gli altri, allenarsi, trovare una condizione ottima. Non ha giocato perché ho fatto scelte tecniche e di formazione. Nessuno mette le qualità di Paulo in discussione, ma io devo mandarne in campo 11 più 3. Qualcuno poi in una rosa del genere è ovvio che rimanga fuori. Però si stanno mettendo pressioni addosso che non vanno bene, perché se domani gioca e non fa una bella partita voi siete i primi a massacrarlo, e io lo devo evitare».

Così De Zerbi prima della gara: «Siamo secondi con 7 punti dopo aver fatto 3 buone partite e andremo a Torino con lo stesso spirito delle partite precedenti, con il massimo rispetto per la squadra più forte del campionato e probabilmente ora anche d’Europa ma andremo a Torino senza paura, non andremo a giocare contro la Juve con il motto ‘non abbiamo nulla da perdere’ perché chi pensa queste cose è un perdente, ha già perso in partenza. Scansuolo? Quando ero piccolo io si andava nei bar e ognuno riversava lì i propri problemi, ora avviene sui social, solo che nei bar uno ci metteva la faccia, sui social no. La Juve ha vinto 7 Scudetti di fila e non ha vinto solo le partite contro il Sassuolo. Io non ho alcun dubbio sulla società, conoscendo le persone che lavorano qui e non ho dubbi sui calciatori, come non ho dubbi su me stesso, l’anno scorso col Benevento non abbiamo regalato niente a nessuno da retrocessi. Queste voci ci sono, danno fastidio ma ce le dobbiamo far scivolare addosso, quando non c’è un regolamento, ognuno purtroppo può dire quello che vuole».

Juventus-Sassuolo: i precedenti del match

Sono 10 i precedenti in Serie A tra Juventus e Sassuolo. Nei 10 precedenti la Juve ha ottenuto 8 vittorie e ha pareggiato una volta mentre i neroverdi si sono imposti solo in un’occasione (al Mapei Stadium). Nei confronti all’Allianz Stadium il Sassuolo non ha mai portato a casa nemmeno un punto. Nei 5 precedenti infatti sono state 5 le vittorie della Juventus con 16 gol realizzati dai bianconeri contro 1 gol realizzato dai neroverdi. L’ultimo precedente ha visto la Juve vincere con il punteggio di 7-0 contro i neroverdi.

Juventus-Sassuolo: l’arbitro del match

Daniele Chiffi della sezione di Padova dirigerà la sfida tra Juve e Sassuolo. Il fischietto veneto sarà coadiuvato da Del Giovane e Longo. Ros sarà il quarto uomo, Di Bello e Posado gli addetti al Var. Un solo precedente tra Chiffi e il Sassuolo: vittoria per 3-2 del Verona sui neroverdi nel 2015. Primo incrocio invece tra l’arbitro veneto e la Juventus.

Juventus-Sassuolo Streaming: dove vederla in tv

