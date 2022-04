Stadi italiani, è UFFICIALE: dal primo maggio niente green pass e mascherine

Dal primo maggio non saranno più necessarie mascherine e green pass per entrare negli stadi: ecco tutti i dettagli

Il ritorno alla normalità dopo i tanti provvedimenti per contenere la pandemia si fa sempre più concreto. Giovedì il Consiglio dei ministri fisserà le ultime regole, ma la situazione è già piuttosto chiara e riguarda anche gli impianti sportivi, già tornati alla massima capienza.

Dal 1° maggio non servirà più il green pass da mostrare per entrare negli stadi e nei palazzetti, così come per fare attività sportive o servirsi degli spogliatoi. Il discorso dovrebbe essere diverso per quanto riguarda le mascherine. Non serviranno più nei luoghi all’aperto, come gli stadi, mentre è probabile che il governo decida di mantenerle per i palazzetti, così come per i cinema e i teatri.