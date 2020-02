Stadio Fiorentina, i viola attaccano: «Costi troppo alti»

Si continua a discutere sul progetto del nuovo stadio della Fiorentina: ecco il duro comunicato della società viola sulla questione

La Fiorentina, tramite il proprio sito ufficiale, ha pubblicato un duro comunicato sulla situazione stadio. Ecco un estratto relativo alla questione stadio.

COMUNICATO – «Se da una parte siamo lieti della pubblicazione del bando pubblico per la vendita dei terreni, dall’altra nutriamo molte preoccupazioni relativamente a vari aspetti regolati nei documenti di gara. Oltre al prezzo dell’area di 22 milioni, che sin dall’inizio abbiamo dichiarato essere troppo alto a nostro avviso, vi è un’altra serie di costi diretti a carico della Fiorentina che rendono il prezzo complessivo davvero proibitivo. Ora, tuttavia, stiamo prendendo atto di un ritardo di 8 mesi nella programmazione già in questa fase mentre rileviamo l’assenza di misure volte a prevenire ulteriori ritardi in futuro, nonostante le buone intenzioni dell’Amministrazione.

Il nostro desiderio rimane quello di collaborare attivamente con il Sindaco e con il Comune di Firenze per dare alla Fiorentina e ai suoi tifosi uno stadio nuovo, bello e confortevole».