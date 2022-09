Stagione finita per Sadiq: infortunio al crociato

L’ex Roma Umar Sadiq ha finito la stagione con la Real Sociedad: durante la partita con il Getafe si è rotto il legamento crociato destro

Bruttissima notizia per Umar Sadiq: l’attaccante ex Roma e passato in estate alla Real Sociedad per prendere il posto di Isak ha finito la sua stagione.

Durante la sfida contro il Getafe infatti è rimasto vittima di un brutto infortunio: rottura del legamento del crociato destro. Dopo l’operazione Sadiq potrà tornare in campo soltanto nella seconda metà del 2023.