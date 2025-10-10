Stankovic Inter, futuro chiaro: già pronte le mosse per il ritorno! Kolarov lo sponsorizza, ecco le cifre

Stankovic Inter, il piano per il ritorno prende forma: Kolarov spinge, definite le condizioni economiche

Il nome di Aleksandar Stankovic torna con forza nei piani dell’Inter. Il giovane centrocampista serbo, figlio dell’ex bandiera nerazzurra Dejan Stankovic, sta vivendo una stagione da protagonista con il Club Brugge, dove si è imposto come titolare indiscusso. Ceduto la scorsa estate per circa 10 milioni di euro, il suo cartellino è rimasto sotto controllo dell’Inter grazie a una clausola di recompra: il club potrà riportarlo a Milano per 22 milioni nel 2026 o per 25 milioni nel 2027.

La crescita in Belgio e la ribalta europea

Sotto la guida di Nicky Hayen, Stankovic ha trovato spazio e continuità, diventando un punto fermo del centrocampo belga. Le sue prestazioni in Champions League hanno acceso i riflettori internazionali, tanto da valergli la prima convocazione con la nazionale maggiore della Serbia. Un traguardo che conferma la sua crescita e che ha rafforzato l’interesse dell’Inter, pronta a riportarlo in Serie A per completarne la maturazione.

Legami forti con l’ambiente nerazzurro

Il percorso di Stankovic è seguito con attenzione anche da chi lo conosce bene. Cristian Chivu, oggi tecnico delle giovanili nerazzurre, lo ha allenato in Primavera e continua a credere nel suo potenziale. Al suo fianco c’è anche Aleksandar Kolarov, vice di Chivu e già suo allenatore nell’Under 21 serba, che ne sottolinea la personalità e la qualità tecnica.

Non mancano i legami nello spogliatoio dell’Inter: Federico Dimarco, amico e compagno di agenzia con Roc Nation Sports, ha espresso pubblicamente il suo affetto per Stankovic, definendolo un ragazzo orgoglioso e legato alle proprie radici.

Un futuro scritto a tinte nerazzurre

Con il sostegno di ex compagni, allenatori e amici, il ritorno di Stankovic a Milano appare sempre più concreto. L’Inter, che ha già dimostrato di credere nel suo talento investendo su di lui in passato, potrebbe presto riabbracciare uno dei prospetti più interessanti del calcio serbo.

Il futuro di Aleksandar Stankovic sembra luminoso: la Serie A e il palcoscenico di San Siro potrebbero rappresentare il prossimo passo di una carriera destinata a crescere, sulle orme del padre ma con un percorso tutto suo.

LEGGI L’EDITORIALE DI INTERNEWS24 SU PIO ESPOSITO QUI