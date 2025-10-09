Calciomercato Inter, rivoluzione a gennaio? Marotta rinforzerà quei due ruoli - Calcio News 24

Calciomercato Inter: 25 milioni a disposizione per gennaio, ma nessuna rivoluzione in vista

Il calciomercato Inter di gennaio si preannuncia all’insegna della prudenza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra potrà contare su un budget compreso tra i 20 e i 25 milioni di euro per eventuali rinforzi, ma non sono previsti stravolgimenti: l’obiettivo principale resta quello di consolidare l’equilibrio tattico costruito in questi primi mesi di stagione.

In difesa, la situazione appare stabile. Rispetto alle prime giornate, il reparto arretrato dell’Inter ha trovato maggiore solidità: Acerbi e De Vrij garantiscono affidabilità e rotazioni di livello, mentre Akanji si è imposto come una certezza. La duttilità di Carlos Augusto offre ulteriori opzioni sia come braccetto sia come esterno sinistro. Nonostante ciò, il club continuerà a monitorare il mercato: se dovesse presentarsi un’occasione interessante, non è escluso un rinforzo aggiuntivo, sempre nel rispetto dell’equilibrio economico e tecnico raggiunto.

Il vero nodo del calciomercato Inter riguarda il centrocampo. La mediana dispone di sette elementi per tre posti, ma manca un profilo capace di garantire qualità e rottura allo stesso tempo. L’estate scorsa l’Inter aveva provato a portare a Milano Koné, ma la trattativa si è arenata anche per l’inserimento della Roma. L’alternativa, Diouf, ha caratteristiche diverse e non ha ancora convinto pienamente. L’assenza di un centrocampista dinamico ha spinto Chivu a rinunciare al modulo 3-4-2-1, soluzione che potrebbe tornare d’attualità solo con un innesto mirato nella finestra invernale. Alcune uscite, inoltre, potrebbero finanziare parte delle nuove operazioni.

Sul fronte offensivo, la strategia del club si sta rivelando vincente. L’Inter ha scelto di non investire su un dribblatore puro come Lookman, preferendo dare fiducia ai giovani Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny. Entrambi hanno risposto positivamente, offrendo alternative valide a Lautaro Martínez e Thuram, e mantenendo alto il livello realizzativo della squadra.

Nel complesso, il calciomercato Inter di gennaio potrebbe tradursi in interventi mirati piuttosto che in colpi eclatanti. L’intenzione della società è quella di preservare il tesoretto in vista dell’estate 2026, quando serviranno risorse più consistenti per operazioni di rilievo e possibili cambiamenti strutturali nella rosa.

L’Inter, insomma, guarda al mercato con equilibrio e lungimiranza, puntando più sulla continuità che sulla rivoluzione.