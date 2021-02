Stankovic: «Orgoglioso dei miei ragazzi, la qualificazione era possibile. Ibra? Un fratello»

Dejan Stankovic, tecnico dello Stella Rossa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Milan. Le sue parole

QUALIFICAZIONE – «La qualificazione era possibile dal 1′ di Belgrado, i miei ragazzi sono stati bravi. Anche in 10 contro il Milan siamo stati bravi. Io non piango per l’eliminazione, so cosa abbiamo fatto in 180′. Sono più che orgoglioso dei ragazzi e sarò sempre al loro fianco perchè se lo meritano. Il progetto nasce un anno fa, ho portato una cultura di lavoro diversa, attaccamento alla maglia, la Stella Rossa è un grande club. Il club credeva in me, io sono alla prima esperienza da allenatore ma non ho giocato per 25 anni a cricket, ho esperienza.»

IBRAHIMOVIC – «Ibra? È un fratello, può resistere a qualsiasi colpo. Il Milan deve migliorare un po’, ultimi 20 giorni un po’ così. Penso che, visto come sta andando l’Inter, dipenda solo da Conte. L’Inter è favorita. A fine gara ero arrabbiato e dispiaciuto, a fine gara potevano farci battere il calcio d’angolo. Viceversa il Milan come qualsiasi altra squadra lo avrebbe battuto. Ho detto all’arbitro di darci un premio e farcelo battere. Ho trasmesso tanto, non so quanto durerò così ma con tanta passione e lealtà verso i colori della città dove sono cresciuto. Sono stato così come giocatore e spero di essere almeno un terzo come allenatore».