Stankovic: «Lazio sorpresa, Inzaghi modello»

L’ex calciatore Dejan Stankovic ha commentato la stagione finora disputata dalla Lazio di Simone Inzaghi

Dejan Stankovic ha speso parole al miele per la Lazio: «Simone Inzaghi sta facendo un grandissimo lavoro, merita il prolungamento di contratto. È un ragazzo umile, è un amico per me. Adesso è anche un modello, si possono imparare tante cose da lui».

«Io non so cosa succederà e in che stato saranno i giocatori, ma la Lazio ha le qualità per lottare fino alla fine. Possono essere la sorpresa», ha concluso l’ex calciatore ai microfoni di Sky Sport.