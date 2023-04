STATS – Bologna, Dominguez resta o va via? Cosa dicono i numeri

Il Bologna al lavoro per rinnovare Nico Dominguez: il confronto tra questa stagione e la scorsa dimostra la costanza dell’argentino

Oggi il Corriere dello Sport, tradizionalmente molto attento alle vicende di casa Bologna, dedica a Nicolas Dominguez, il centrocampista argentino di 24 anni, un approfondimento riguardante il suo futuro. Perché il giocatore è sicuramente un elemento importante nello scacchiere di Thiago Motta e come tale lo considera sia il tecnico che la dirigenza rossoblu. Ma c’è un nodo da risolvere, ovvero se prolungare o meno un rapporto nell’inverno del 2020 e che lo ha portato a toccare esattamente quota 100 presenze col club. «Il club punta a trattenerlo ma il centrocampista vuole giocare in Europa» scrive il quotidiano. «Un incontro nelle settimane passate da zero a zero, come d’altra parte tutti i colloqui che ci sono stati da dicembre a questi giorni tra Giovanni Sartori e Pablo Sabbag, l’agente di Nicolas Dominguez, per quanto riguarda il rinnovo del contratto del centrocampista argentino, in scadenza nel giugno del 2024».

Cosa dicono i numeri? Rivelano un miglioramento o un maggior utilizzo in questa stagione rispetto alla passata? Andiamo a scoprirli.

Nel 2021-22 Dominguez aveva chiuso con 28 presenze. Attualmente è a 22e con ancora 10 giornate a disposizione può certamente raggiungere le apparizioni di un anno fa e anche superarle. La percentuale di titolarità è sostanzialmente molto simile, sopra il 60%. Il che non è tanto per uno che ha bisogno di mettersi in mostra per tornare nel giro della nazionale campione del mondo, esperienza che ha assaporato per 11 presenze, 2 delle quali nella vittoriosa Coppa America 2021 che ha rappresentato il gustoso antipasto di Qatar 2022. Anche la situazione disciplinare non differisce molto: 8 gialli l’anno scorso, 7 in questo campionato e nessuna espulsione. Ed è curioso come ci sia un’altra similitudine, quella probabilmente più significativa: nella quota di palloni toccati dalla squadra. Dominguez ha un lavoro costante con il 6,5% del 2022-23, uno 0,2 in meno rispetto all’esperienza precedente. Come dire, traducendo un po’ superficialmente: Nicolas è sempre uguale a se stesso, elementi per determinare la scelta di puntare su di lui o di propendere per una cessione ce ne sono in abbondanza proprio perché stabili. Compresi i gol fatti: uno l’anno scorso in Coppa Italia, uno quest’anno in Serie A.