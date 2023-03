STATS – Caccia il cattivo: o è in Liga, o è la Juve…

STATS – Quali sono le squadre europee che fin qui hanno ricevuto più cartellini rossi? La statistica in Italia e non solo

Caccia il cattivo, ovvero: quali sono le squadre in Europa che hanno finora accumulato più rossi? Prima di scoprire chi sono, proviamo a seguire una pista legata alla Serie A. Indagando i cartellini gialli, si può arrivare a determinare una stretta correlazione con quelli dal colore più vivo e dalla sanzione più grave? Apparentemente uno sarebbe orientato a rispondere positivamente: dovrebbe essere probabile che se fai tanti falli passibili di un’ammonizione, è logico che finirai per cascare nell’espulsione. E invece no. In Italia la Sampdoria è un’accumulatrice seriale di gialli, con una collezione di 82 che supera di gran lunga il Verona a 73 e Spezia e Milan accomunati a quota 68. La classifica dei giocatori che invece sono costretti a lasciare anzitempo il campo vede la Juventus in testa con ben 6 cattivi costretti ad andare via dal campo, segue l’Empoli a 5, tallonato a 4 da Salernitana e Spezia (la squadra più coerente, per così dire, tra gialli e rossi. I blucerchiati hanno avuto un solo espulso, meglio ha fatto solo il Torino, unico club che ha sempre mantenuto i propri giocatori per tutti i minuti dei minuti. E in Europa dove si annidano i cattivi? Andiamo a vedere il dei principali campionati europei.

A pari merito ci sono 3 club che hanno accumulato già 8 rossi. Due fanno parte della Liga, dove si ha il cartellino più pesante piuttosto sul facile. Ed è interessante vedere lo status delle due squadre colpevoli. Una è l’Elche: club che ormai si può considerare retrocessa e lo è da tempo, con un distacco dalla zona salvezza di 13 punti. L’altra è il Betis, che ha nell’ex laziale Luiz Felipe il più duro o maldestro, a seconda dei punti di vista: peraltro la squadra di Siviglia è impegnata nella corsa per un posto Champions, è bene darsi una regolata se si vuole competere ad armi pari con chi sta davanti. Quando Betis ed Elche si sono affrontati, è finita sempre con qualcuno cacciato tra i più deboli, ben 3 tra andata e ritorno. Infine, c’è un rappresentante francese: il Montpellier. Classifica tranquilla ma nervi piuttosto logorati: anche nell’ultima gara vinta con il Clermont, Ferri è riuscito a farsi buttare fuori con due gialli nei minuti di recupero…