STATS – Eredivisie, il suicidio del Psv: 11 punti persi con le piccole!

Il PSV rinuncia a poter contendere al Feyenoord il titolo di Campione d’Olanda: pesano gli 11 punti perso contro le piccole

Con un divario di 8 punti dalla capolista Feyenoord a 8 giornate dal termine, il Psv deve dire addio all’idea di laurearsi campione d’Olanda, assolutamente legittima per status e per come aveva approcciato l’inizio con il nuovo allenatore Van Nistelrooij. La faccia di Ruud, al termine della gara di domenica pomeriggio con il Vitesse era tutto un programma. Perché per l’ennesima volta la formazione di Eindhoven è riuscita nell’impresa di non fare bottino pieno contro una squadra di bassa classifica.

E come si vede dalla grafica, ha buttato via la possibilità di agganciare il secondo posto facendo una gara anche priva di grandi conclusioni offensive. Un “blocco” grave, dopo che in precedenza ne aveva prodotte più di 20 o era stato particolarmente efficace con il Twente, regolato con un 3-1.

In questo momento il Psv è addirittura in terza posizione a pari merito con l’Az Alkmaar, che significherebbe impossibilità di partecipare alla prossima Champions League. Andiamo a scoprire come sia riuscito a perdere ben 11 punti (!) contro le ultime 5 in classifica.

VITESSE – 2 punti su 6. All’andata 1-0 non senza fatica. Nella gara di ieri il Psv va in vantaggio dopo solo 8 minuti con Xavi Simons, colpisce un palo con Fabio Silva e si fa il pareggio da solo con autogol di Sangare. Il ritratto dell’autolesionismo.

EXCELSIOR – 0 punti su 3. In trasferta ha stravinto 6-1. Deve giocarci alla vigilia di Pasqua, sarebbe atroce compromettere le rimonta contro di loro.

EMMEN – 3 punti su 6. Esordio di campionato con un bel 4-1, all’inizio del ritorno va a perdere 1-0. Sconfitta meritata, i padroni di casa centrano anche una traversa.

GRONINGEN – 3 punti su 6. L’apoteosi della disfatta sono i 6 minuti nei quali il Psv incassa 3 gol in una gara che lo vede soccombere 4-2. E tanto per capire i rapporti di forza, al ritorno vince 6-0 con 6 marcatori diversi, quasi a volersi vendicare con un tirassegno collettivo.

CAMBUUR – 3 punti su 6. Fanalino di coda, serio candidato alla retrocessione, sconfigge 3-0 il Psv quando era in testa alla classifica. Tutto nel secondo tempo, gli attaccanti di Van Nistelrooij fanno solo un tiro un più della scatenata provinciale. Che due settimane fa spaventa il Philips Stadion passando in vantaggio, per poi essere travolta 5-2.