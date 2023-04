STATS – Il Boca Juniors è rinato con il vice di Ibarra: 3 gol in 12 minuti

Il Boca Juniors, dopo un inizio difficile, ha trovato una vittoria che riavvicina la squadra della Bombonera ai rivali del River Plate

Non si può abdicare già a marzo e senza reagire. Con questo semplice pensiero i campioni d’Argentina del Boca Juniors hanno pensato molto durante la pausa delle nazionali. E mentre l’Albiceleste festeggiava il titolo Mondiale con un 2-0 sul Panama, un 7-0 sul Curaçao e i vari record personali di Lionel Messi, il nume tutelare Riquelme e i dirigenti dei gialloblu hanno deciso che era ora di dire basta. Perciò, a -7 dal River Plate capolista e reduci da due sconfitte consecutive si è scelto di interrompere il rapporto con Hugo Ibarra e di cercare una soluzione diversa. Solo che il Tata Martino ha detto no. E allora, chissà se temporaneamente o per il resto della stagione, panchina affidata a Mariano Herrón: una soluzione interna, il vice dell’esonerato. Un modo per dire ai giocatori: adesso vediamo cosa sapete fare. Prima prova, ieri pomeriggio sul campo del Barracas Central.

La prova è stata brillantemente superata. Chi ha visto la gara su MolaTv o intenda rivederla ha potuto ammirare quel profilo da grande squadra che il Boca aveva totalmente smarrito, dando modo agli avversari di pensare che ogni impresa fosse possibile, pure alla Bombonera. Stavolta, invece, Roncaglia (lo ricordate?) e compagni hanno lasciato sfogare l’aggressività dei padroni di casa, per poi colpire in 12 minuti con 3 gol. E la novità più grande rispetto ai tempi recenti è stata certamente l’attenzione difensiva, che ha permesso a Romero di trascorrere una gara serena in porta. Ma quel che è più importante è la qualità espressa in occasione delle 3 reti. L’azione che ha sbloccato il match ha visto Benedetto fare un gran taglio in profondità: sul suo tiro Dattola ha messo dentro il pallone per il più classico e maldestro degli autogol, quelli che fai quando cerchi di salvarne uno. Il 2-0 è stato opera di una delle tante fughe sulla sinistra di Villa, il migliore in campo: palla in mezzo e deviazione al volo di un puntuale Langoni. Infine, il 3-0 prodotto da una combinazione tutta di prima, con rifinitura a occhi chiusi di Benedetto per l’arrivo di Fernandez. Se il Boca è realmente questo e non un semplice sussulto, lo si capirà in settimana, quando farà il suo in Copa Libertadores, in Venezuela, sul campo del Monagas.