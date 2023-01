STATS – Kvaratskheila a Napoli attacca più che in Russia

Prima di arrivare a Napoli, Kvaratskheila ha giocato 2 anni e mezzo in Russia nel Rubin Kazan e ha avuto una rapida avventura nel suo Paese, con il Bitumi.

Come giocava precedentemente all’incontro con Spalletti?

Nell’ultima mezza stagione trascorsa in Russia, Kvara è sceso in campo 22 volte contando tutte le competizioni, segnando 2 sole reti. Vedendo le posizioni in campo con il Rubin si vede come il mancino giochi il 43% dei palloni sulla fascia sinistra, (31% con una capacità di andare nella zona più avanzata), 16 % nella propria metà campo sempre a sinistra e complessivamente il 26% nella propria metà campo.

Come emerge chiaramente dal confronto, il giocatore approdato in Italia nella Serie A estremizza questi numeri in senso offensivo.

Spalletti lo ha reso un vero attaccante, che oltre a imperversare nell’uno contro uno sull’esterno, sa entrare in area e non è costretto a un dispendio di energie indietro, dove finirebbe per perdere lucidità.

Proprio come ha scritto oggi Antonio Giordano sul Corriere dello Sport: «Kvara è l’attaccante completo non per definizione ma per dimostrazione, è «diverso» perché altruista, un filantropo che su lascia affascinare dal desiderio di consegnare ad Osi con la Juventus o a Simeone con il Liverpool o a Lozano a Cremona o a chi capita un pallone da condividere»