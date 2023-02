STATS – Lafont Nantes, 2 precedenti con la Juve, 5 gol subiti

Alban Lafont è sembrato più preoccupato della situazione del Nantes in Ligue 1 che dell’impegno di stasera in Europa League

«Gli ultimi risultati parlano per noi, stiamo mettendo voglia e determinazione, vogliamo superare il turno. Bisogna però riconoscere che l’obiettivo primario è il campionato, ottenere presto i punti necessari per allontanarci sempre più dalle zone a rischio perché con le 4 retrocessioni bisogna stare molto attenti»: con queste parole Alban Lafont è sembrato più preoccupato della situazione del Nantes in Ligue 1 che dell’impegno di stasera in Europa League con la Juventus. Vedendo la classifica si può anche pensare ragionevolmente che sia un’esagerazione, visto che la squadra è 10 punti la zona retrocessione e dietro non è che viaggino proprio spediti.

O forse, nei pensieri del portiere, c’è il desiderio di esorcizzare un po’ la Juventus, visto che nell’anno trascorso a Firenze i due incroci con i bianconeri coincisero con altrettante sconfitte. Andiamo a riviverle, con la precisazione che lui si comportò in maniera normale: nessun miracolo per limitare il passivo, nessuna responsabilità sui gol presi.

FIORENTINA-JUVENTUS 0-3 – Il primo dicembre del 2018 al Franchi l’affermazione bianconera è netta. Lafont è in porta, Chiesa in campo con la maglia viola, Vlahovic in panchina ad osservare la situazione e a non sospettare che il suo futuro prevede un cambio di maglia. Il numero 1 può farci poco sul gol di Bentancur, insolito perché il centrocampista non segna praticamente mai, ma l’azione lo porta a battere a colpo sicuro. Dopo un buon intervento su Dybala, nella ripresa para una punizione di Cristiano Ronaldo concedendo qualcosa alla platea e ai fotografi. Il raddoppio della Juve è un altro evento insolito: un destro al volo di Chiellini. Il tris è un rigore calciato da CR7, che Lafont riesce comunque a intuire.

JUVENTUS-FIORENTINA 2-1 – Sconfitta viola nel giorno in cui la Juve si laurea campione d’Italia matematicamente. Lafont non è propriamente fortunato. La prima rete la prende su angolo da Alex Sandro e la difesa dorme alquanto. La seconda è peggio, visto che è un autogol di Pezzella. La parata più importante e meglio riuscita la fa su Pjanic. Chissà se oggi, scendendo in campo all’Allianz Stadium, si ricorderà di questa partita…