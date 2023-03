STATS – Palermo, un bomber per la A: Gennaro Tutino

Tutto su Gennaro Tutino, nuovo attaccante del Palermo, che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa promozione

Nella corsa per la promozione in Serie A, che dopo la pausa delle nazionali riprenderà venerdì 31 marzo con Genoa-Reggina, possono diventare determinanti i bomber che finora si sono espressi di meno. Forze fresche, come sta dimostrando la recente esplosione di Lapadula, che a furia di gol sta aumentando le percentuali del Cagliari ed è andato ad appaiare il barese Cheddira in vetta alla classifica cannonieri. Ma il peruviano le reti le ha sempre fatte. Chi, invece, potrebbe realmente costituire una novità è Gennaro Tutino, arrivato nell’ultima sessione del mercato invernale al Palermo dal Parma e che due anni fa è stato promosso in Serie A con la Salernitana.

Ragazzo del Sud, napoletano verace, è un attaccante che – come mostra la sua heat map riguardante le 10 gare giocate in rosanero – svaria molto sulla fascia sinistra.

Nell’ultimo turno è successo qualcosa di molto importante, come riporta oggi il pezzo dedicato a lui dal Corriere dello Sport: «Col Modena è arrivato finalmente il gol che lo può sbloccare ma non solo quello: il suo movimento, come prima quello di Brunori, costituisce una delle novità tattiche di maggiore rilievo nello spartito di Corini. Tutino non è certo un attaccante statico, viene indietro a giocare palla, lascia a Soleri l’occupazione d’area, lui svaria per aumentare l’imprevedibilità e favorire gli inserimenti dei centrocampisti. Il raccolto di venerdì sera è il primo frutto della primavera che sta arrivando: oltre alla rete, l’assist (sia pure con leggera deviazione) da cui è scaturito il quarto sigillo, quello di Aurelio che di fatto ha mandato ko gli emiliani. Ed ora, il talento con la passione per il ballo si candida per un altro sogno: regalare a Palermo la migliore posizione possibile nei play off. Si parte da lì e poi si vedrà».