STATS – Una statistica lo dimostra: l’Inter è perfetta, la Juve migliora, il Milan spreca

Tutti i numeri e le statistiche sulla prima parte di stagione di Inter, Juventus e Milan in Serie A. I dettagli

C’è una statistica davvero molto utile per capire qualcosa su come le 3 grandi del campionato hanno maturato le loro posizioni. É quella dei punti maturati nei primi 45 minuti. Escono fuori indicazioni molto chiare.

INTER – 41 punti su 44 vengono conquistati già prima dell’intervallo. Come dire: l’Inter è realmente la più forte e ci mette abbastanza poco per dimostrarlo.

JUVENTUS – 29 punti sui 40 punti totali dicono quanto i bianconeri facciano fatica a stare al passo della capolista. E, però, l’indicazione è chiara: la squadra ha la testa per migliorare e non mollare.

MILAN – Esempio di squadra che peggiora e spreca: va all’intervallo con 34 punti guadagnati, chiude con uno in meno. Se le gare sarebbero più corte, Pioli sarebbe secondo, addirittura 10 lunghezze in più del Bologna, squadra diesel, che nella ripresa passa dai 24 ai 31 punti.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTER NEWS 24